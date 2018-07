Palmeiras viaja com pelo menos três desfalques para enfrentar o Coritiba

O Palmeiras viaja com várias dúvidas na tarde desta terça-feira para enfrentar o Coritiba, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro, na quarta. O técnico Cuca encerrou a preparação com um treino fechado na Academia de Futebol pela manhã e não indicou quem vai escalar para as vagas de Mina e Borja, ambos convocados para a seleção colombiana, mais o desfalque do atacante Dudu, com problemas musculares.

Mesmo a boa notícia de segunda-feira não é certeza para a partida. O clube conseguiu a liberação do meia Guerra, que não vai mais defender a Venezuela em amistoso nos Estados Unidos, mas como o jogador está desgastado, continua como dúvida para o jogo. O possível retorno do volante Felipe Melo à formação titular também não é garantido. O jogador foi reserva na partida contra o Atlético-MG.

O treino da manhã desta terça só foi liberado aos jornalistas na parte final da atividade, quando o elenco já cobrava faltas e pênaltis. Os jogadores almoçam na Academia de Futebol e depois viajam para Curitiba, onde jogam na quarta às 19h30. Outra dúvida é o lateral-direito Jean. Desfalque no último domingo, no confronto com o Atlético-MG, ele pode novamente ser baixa.

Em Curitiba a equipe vai em busca da primeira vitória fora de casa. Depois de bater o Vasco na estreia o Palmeiras acumula três rodadas sem vencer. O provável time titular deve ter: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Thiago Santos e Tchê Tchê; Raphael Veiga, Keno e Róger Guedes; Willian.