Palmeiras viaja para o Uruguai sem Rafael Marques e Cristaldo

O Palmeiras viajou na manhã desta quarta-feira para Montevidéu, onde enfrenta o Nacional, quinta-feira, às 21h45, no estádio Parque Central, pela quarta rodada da Copa Libertadores. O técnico Cuca, que estreia no comando da equipe, terá dois desfalques para o confronto com os uruguaios.

O atacante Cristaldo se recupera de dores musculares enquanto Rafael Marques acabou sendo poupado pelo fato de não ter treinado na segunda-feira, em decorrência de uma audiência no Rio de Janeiro. No total, 20 jogadores foram relacionados, mas o treinador terá que cortar dois atletas, pois a Conmebol permite apenas sete atletas no banco de reservas.

Antes do jogo, o Palmeiras ainda faz um treinamento no palco da partida, nesta quarta, às 20h. Na segunda-feira, Cuca comandou um coletivo onde fez algumas mudanças na equipe, mas o time que iniciou a atividade foi Fernando Prass; Lucas, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca, Zé Roberto e Allione; Dudu e Alecsandro.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: Egídio, Lucas e Zé Roberto

Zagueiros: Vitor Hugo, Edu Dracena e Thiago Martins

Volantes: Arouca, Gabriel, Matheus Sales, Thiago Santos e Jean

Meias: Robinho e Allione

Atacantes: Dudu, Gabriel Jesus, Barrios, Alecsandro e Erik