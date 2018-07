Palmeiras viaja sem Zé Roberto e Barrios para duelo com o Avaí O Palmeiras não contará mesmo com a força máxima na partida contra o Avaí, neste sábado, em Florianópolis, pelo Campeonato Brasileiro. Com as atenções divididas com a Copa do Brasil - enfrenta o Fluminense na próxima quarta-feira -, o técnico Marcelo Oliveira optou por poupar o atacante Lucas Barrios e o lateral-esquerdo Zé Roberto do confronto. Além disso, o meia Robinho segue realizando trabalhos de recondicionamento físico e também não vai viajar.