Palmeiras viaja sem Zé Roberto e Robinho para pegar a Chapecoense

O técnico Marcelo Oliveira esperou até o último momento, mas não poderá mesmo contar com Zé Roberto e Robinho na viagem para Santa Catarina. Neste sábado, o treinador do Palmeiras divulgou a lista de relacionados para o duelo diante da Chapecoense, domingo, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O desfalque de ambos os atletas se dá pelo mesmo motivo. Eles deixaram a partida diante do Internacional, na última quarta-feira, acusando muitas dores musculares, fruto do desgaste pela maratona de jogos. Para que o problema não se transforme em lesões mais graves, acabaram vetados pelo departamento médico.

Os dois jogadores se juntam ao volante Thiago Santos, que também é desfalque por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o zagueiro Leandro Almeida e o atacante Alecsandro, que não atuaram na Copa do Brasil por já terem jogado o torneio por outros times, estão novamente à disposição e devem ficar no banco.

Com os desfalques, Egídio deve ganhar a posição na lateral esquerda, Amaral segue no meio e Rafael Marques provavelmente será titular novamente. Assim, o Palmeiras deve ter no domingo: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Amaral, Arouca, Gabriel Jesus, Rafael Marques e Dudu; Lucas Barrios.

CONFIRA OS RELACIONADOS

Goleiros: Fernando Prass e Aranha

Laterais: João Pedro, Lucas, Egídio e João Paulo

Zagueiros: Vitor Hugo, Jackson, Victor Ramos e Leandro Almeida

Volantes: Amaral, Arouca e Andrei Girotto

Meias: Allione e Fellype Gabriel

Atacantes: Alecsandro, Cristaldo, Dudu, Gabriel Jesus, Kelvin, Lucas Barrios, Mouche e Rafael Marques