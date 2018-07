Palmeiras vira sobre o Novorizontino e encaminha vaga para semifinal

O Palmeiras teve de suar bastante, mas confirmou o seu favoritismo e, de virada, bateu o Novorizontino por 3 a 1, neste domingo, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela rodada de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. A vitória dá à equipe a confortável vantagem de poder perder por até um gol de diferenças na partida de volta, nesta sexta-feira, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, para garantir vaga na semifinal.

Equipe de melhor campanha na primeira fase do Estadual, o Palmeiras enfrentou um adversário que vendeu caro o resultado. Com apoio da sua torcida, o Novorizontino foi valente e fez o que pôde dentro das suas limitações. O time usou a força física, saiu na frente, mas não resistiu por muito tempo. Principalmente na segunda etapa, o clube alviverde foi muito superior e mereceu a vitória. Pelo futebol apresentado, a equipe não deve ter dificuldade para confirmar a vaga.

Desde o início, o Novorizontino deixou claro que a sua proposta de jogo seria apostar nos contra-ataques. Por isso, o time do interior oferecia campo ao Palmeiras, na tentativa de ter mais espaço para as jogadas em velocidade. Não por acaso foi assim que saiu o primeiro gol do jogo. Aos 10 minutos, Roberto disparou pela esquerda, invadiu a área e chutou entre as pernas do goleiro Fernando Prass.

O placar adverso obrigou o Palmeiras a subir ainda mais marcação, mesmo sob o risco de sofrer com os contra-ataques. O Novorizontino tinha praticamente uma única jogada, mas, quando saía de trás em velocidade, a equipe chegava em superioridade no ataque e era perigosa.

Com maior volume de jogo, o Palmeiras chegou ao empate, com justiça, aos 38 minutos. Após bola rebatida na área, Dudu aproveitou a sobra e completou para o gol. Os jogadores do Novorizontino reclamaram da posição do atacante, mas o gol foi legal.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor e o jogo ficou mais aberto. A superioridade técnica dos visitantes fez a diferença e, aos 20 minutos, veio a virada. A zaga do Novorizontino cortou mal e o atacante colombiano Borja, bem colocado, sobrou sozinho para dominar no peito e bater na saída do goleiro.

Em vantagem, o Palmeiras manteve o controle total do jogo e não voltou a ser ameaçado até o apito final. O time manteve a posse de bola no campo de ataque e, no finzinho, aos 44 minutos, Róger Guedes marcou o terceiro. Na comemoração, o atacante subiu no alambrado e foi expulso por ter já ter cartão amarelo.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 x 3 PALMEIRAS

NOVORIZONTINO - Michael; Moacir, Domingues, Diego Sacoman e João Lucas; Éder (Henrique Santos), Doriva, Roberto, Fernando Gabriel (Caíque) e Henrique (Alexandro); Everaldo. Técnico: Silas Pereira.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Yerry Mina e Egídio; Felipe Melo, Tchê Tchê, Róger Guedes, Dudu (Michel Bastos) e Willian (Keno); Borja (Erik). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Roberto, aos 11, e Dudu, aos 38 minutos do primeiro tempo; Borja, aos 20, e Róger Guedes, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Éder e Roberto (Novorizontino); Felipe Melo e Borja (Palmeiras).

CARTÃO VERMELHO - Róger Guedes (Palmeiras).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa).

RENDA: R$ 467.960,00.

PÚBLICO: 7.582 pagantes (9.229 presentes).

LOCAL - Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).