Palmeiras visita o Atlético-GO no 1º jogo após a saída de Cuca

Após ser eliminado do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, o Palmeiras está 14 pontos atrás do líder e arquirrival Corinthians no Campeonato Brasileiro restando 11 rodadas para o fim da competição e acaba de mudar de comando, com a demissão do técnico Cuca, definida na última sexta-feira.

É sob esse cenário que o Palmeiras vai entrar em campo neste domingo, às 17 horas, dirigido por Alberto Valentim, para enfrentar o lanterna Atlético-GO, em Goiânia, e tenta manter-se na briga por uma vaga na Libertadores do próximo ano. A vaga no torneio, inclusive, foi cobrada pelo presidente Maurício Galiotte.

“É obrigação, temos que buscá-la. Agora, sabemos que outras equipes estão brigando e também têm condições. Obrigação, nós temos de título. O título hoje é muito difícil. Matematicamente, existe possibilidade, mas é muito difícil. Por isso que estar na Libertadores é o objetivo no momento. Estou sendo muito realista”, disse.

Com apoio de sua patrocinadora, o Palmeiras gastou R$ 115 milhões somente em reforços este ano. Após as chegadas de nomes como Borja (jogador mais caro da história do clube), Guerra, Bruno Henrique e Felipe Melo, a expectativa era de o time conquistasse títulos ao longo da temporada, mas o Palmeiras acabou fracassando. Agora tentará ao menos terminar 2017 com a vaga na Libertadores.

O compromisso com o Atlético-GO, assim, como os seguintes, serão fundamentais para Valentim tentar convencer a diretoria a permanecer à frente do time em 2018. "O técnico do Palmeiras é Alberto Valentim até outra situação que passe aos senhores”, disse Galiotte.

Com a saída de Cuca, devem ganhar espaço a partir do jogo deste domingo nomes como Borja e Felipe Melo. Ainda assim, eles devem ficar como opção no banco de reservas no duelo com o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO: Marcos; Jonathan, William Alves, Gilvan e Bruno Pacheco; Ronaldo, Paulinho, Jorginho, Luiz Fernando e Andrigo (Niltinho); Walter. Técnico: João Paulo Sanches.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Dracena, Juninho e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Moisés; Dudu, Willian e Deyverson. Técnico: Alberto Valentim.

Juiz: Rodolpho Toski Marques (PR).

Local: Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

Horário: 17h.

Na TV: Globo e Pay-per-view.

Ao vivo: estadao.com.br/e/sepvivo.