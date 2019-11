Palmeiras visita o Bahia e pode colocar pressão sobre o Flamengo

O Palmeiras tem menos de 1% de chance de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, de acordo com os matemáticos, mas ainda pode colocar pressão no líder Flamengo. Neste domingo, às 16h, a equipe alviverde visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, no mesmo horário em que o time rubro-negro encara o Grêmio em Porto Alegre.

A diferença do Palmeiras para o Flamengo é de 11 pontos, mas os cariocas têm um jogo a mais (o empate no clássico contra o Vasco, em duelo adiantado da 34ª rodada). O discurso no time alviverde tem sido de não jogar a toalha na briga pelo título. “Sabemos que está muito difícil pelos jogos que o nosso adversário vem fazendo, mas, enquanto tivermos chances, não podemos desistir”, disse o atacante Dudu.

Para enfrentar o Bahia, o técnico Mano Menezes tem dúvida no ataque. Luiz Adriano, com sensibilidade na região do músculo adutor da coxa direita, pode reforçar a equipe após ter sido desfalque no clássico contra o Corinthians. Se ele não ficar à disposição, Deyverson deve seguir como titular.

Na zaga, Gustavo Gómez é desfalque por estar com a seleção paraguaia e será substituído por Luan. No último treino aberto à imprensa, na quinta-feira, Mano chegou a testar Ramires na vaga de Felipe Melo. No entanto, a tendência é de que Felipe Melo seja o escolhido para começar a partida.

O Palmeiras ostenta um bom retrospecto contra o Bahia. A última derrota alviverde aconteceu há mais de sete anos, em julho de 2012, quando o Bahia ganhou por 2 a 0 na Arena Barueri. De lá para cá, as equipes se enfrentaram dez vezes, com cinco vitórias do Palmeiras e cinco empates.

Além de tentar quebrar o tabu contra o Palmeiras, o Bahia busca voltar a vencer pelo Campeonato Brasileiro após seis jogos. Foram quatro derrotas e dois empates nas últimas partidas, sequência que fez a equipe se distanciar na briga por uma vaga na Libertadores.

O técnico Roger Machado não poderá contar com o zagueiro Juninho, o meia Guerra e o atacante Artur, que estão emprestados pelo Palmeiras. O treinador não lamentou os desfalques e teve a semana cheia para preparar a equipe. “É casar as características e ter uma equipe com equilíbrio e que seja forte”, disse Roger.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X PALMEIRAS

Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Wanderson e Moisés; Gregore, Flávio e João Pedro; Élber, Artur Caíke (Rogério) e Fernandão. Técnico: Roger Machado.

Palmeiras: Weverton; M. Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ).

Local: Fonte Nova.

Horário: 16h.

Na TV: Globo, TNT e Pay-per-view.