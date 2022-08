Palmeiras visita o Flu em terceiro duelo consecutivo contra o vice-líder do Brasileirão

A 24ª rodada do Brasileirão coloca como oponente do Palmeiras mais um vice-líder. O atual líder da competição enfrenta pela terceira vez consecutiva o segundo colocado. Depois de ganhar do Corinthians e empatar com o Flamengo, equipes que antes ocupavam o segundo posto, o time alviverde visita o Fluminense neste sábado, às 19h, no Maracanã.

É o terceiro duelo consecutivo do Palmeiras contra um adversário que briga com ele pelo título do certame nacional. Os dois estão separados por oito pontos. A equipe de Abel Ferreira lidera com 49 e o time de Fernando Diniz soma 41. No primeiro turno, deu empate em 1 a 1 no Allianz Parque.

O Palmeiras completou 108 anos na sexta-feira com lançamento de seu novo uniforme e se guia pela campanha impressionante como visitante no Brasileirão para celebrar o aniversário com triunfo no Rio. O time ostenta a marca de ser o único invicto fora de casa. São sete vitórias e quatro empates em 11 partidas longe do Allianz Parque, arena onde a equipe sofreu seus dois únicos reveses no torneio, para Ceará e Athletico-PR.

Dudu é uma das armas do Palmeiras para manter a campanha invicta como visitante e ampliar a atual sequência, que engloba oito jogos sem derrota no torneio nacional. O atacante é o jogador do atual elenco com mais partidas (nove) e gols (três) no Maracanã.

"É um adversário que joga muito e que gosta da bola, então a gente tem de marcar muito bem e jogar o nosso jogo, ou seja, fazer o que a gente vem fazendo. Treinamos bem essa semana e a equipe está bem e preparada", relatou o camisa 7.

Embora haja a possibilidade de preservar alguns atletas, dada a proximidade do duelo com o Athletico-PR, terça-feira, pela semifinal da Libertadores, é esperado que Abel escale os titulares, visto que o elenco teve a semana livre para treinos e descanso.

O confronto no Maracanã será importante para testar a força do Palmeiras como visitante também porque o Fluminense acumula seis vitórias seguidas em sua casa. "É o time mais consistente na América do Sul. Vamos ter de jogar no limite e fazer um grande jogo", pontuou o técnico Fernando Diniz.

FLUMINENSE X PALMEIRAS

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

Horário: 19h.

Local: Maracanã, no Rio

TV: Premiere.