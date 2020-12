Palmeiras visita o Inter antes de série de quatro semifinais

O Palmeiras vai ao Beira-Rio neste sábado, às 21h, para enfrentar o Inter, pelo Campeonato Brasileiro, e avaliar a preparação rumo à série de quatro semifinais que terá pela frente nas próximas semanas. O time do técnico Abel Ferreira enfrenta o rival gaúcho com a marcante preocupação em administrar o desgaste do elenco e de olho nos duelos decisivos da Copa do Brasil e tambem da Copa Libertadores.

Apesar da partida com o Inter representar um confronto direto contra um adversário pelo G-4 do Brasileirão, o Palmeiras tem na agenda compromissos mais decisivos nos próximos dias. Na quarta-feira, o time recebe o América-MG pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo de volta será na semana seguinte. Logo depois, em janeiro, dia 6, será a hora de encarar o River Plate por vaga na final da Libertadores.

Desde agosto, o Palmeiras não tem uma semana livre para treinar. E pelo menos até meados de janeiro, a sequência não deve diminuir. Então, resta à comissão técnica administrar o elenco enquanto os mata-matas não recomeçam.

Por isso, o Palmeiras se preparou para esse jogo contra o Inter com uma atenção especial à parte física do elenco. Isso vale tanto para quem está desgastado quanto para quem precisa recuperar o ritmo. Entre quem estava inativo, a novidade é o atacante Luiz Adriano. Fora dos sete últimos compromissos do time por causa de uma lesão na coxa esquerda, o jogador treinou com o grupo e deve ficar no banco de reservas.

A presença do principal centroavante da equipe é uma maneira de voltar a dar sequência para um atleta que pode ser decisivo nos confrontos de mata-mata. Curiosamente, ele retorna no encontro com o Inter, time que o revelou no Sul. No ano, Luiz Adriano tem 38 partidas e 15 gols, um deles anotado diante da equipe gaúcha, no primeiro turno do Brasileirão.

Nesse planejamento prévio antes das semifinais, vale também deixar fora quem pode se machucar. Por isso, a tendência é o atacante Rony ser poupado. O jogador foi titular em cinco das últimas seis partidas do Palmeiras. Agora, o técnico Abel Ferreira prefere dar um descanso para que possa estar mais inteiro para as semifinais que se aproximam.

FICHA TÉCNICA

INTER X PALMEIRAS

Inter: Lomba; Heitor, Moledo, Cuesta e Moisés; Lindoso, Marcos Guilherme (Yuri Alberto), Edenílson, D'Alessandro e Patrick; Galhardo. Técnico: Abel Braga.

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Sávio Sampaio (DF).

Local: Beira-Rio.

Horário: 21h. Na TV: TNT E PPV.