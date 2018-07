Palmeiras visita o São Bernardo sem pensar no clássico com São Paulo

Se boa parte da torcida do Palmeiras já pensa no clássico com o São Paulo, quarta-feira, o mesmo não se pode falar do técnico Oswaldo de Oliveira. Ele deixa claro, através dos discursos e de atitudes, que não está nem aí para a partida e seu foco é total no confronto com o São Bernardo, neste domingo, às 19h30, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Tanto que, ao contrário de Muricy Ramalho, que vai poupar a equipe inteira diante do Marília, Oswaldo escala o que tem de melhor, inclusive Arouca e Dudu, que entram em campo pendurados e, se forem advertidos, não jogam na quarta.

"Os dois vão jogar e não vou falar nada com eles, até porque, dependendo do jogador, isso pode interferir e deixá-lo mais inseguros. Claro que eu não quero que eles sejam advertidos, mas se receberem, faz parte", disse o treinador.

A ideia de Oswaldo é fazer com que o elenco realmente pense jogo a jogo e que isso não seja apenas um tradicional discurso já ouvido por diversas vezes pelos clubes. Outra vantagem em relação ao rival, é que o Palmeiras teve a semana cheia para trabalhar enquanto o São Paulo atuou na quarta-feira pela Libertadores.

Por isso, os palmeirenses estão "mais inteiros" para a partida e Oswaldo nem cogitou deixar alguém de fora. A equipe terá força máxima dentro do possível. O zagueiro Tobio e o meia Allione estão fora, ambos com dores musculares. O defensor, inclusive, era outro pendurado.

Em seus lugares, entrarão, respectivamente, Victor Ramos e Rafael Marques, que está de volta após uma lesão no tornozelo direito que o tirou dos dois últimos jogos. Com a alteração, o time muda um pouco a forma de atuar no ataque.

Rafael Marques deve jogar mais à frente, formando dupla de ataque com Cristaldo. Assim, o 4-5-1 dá lugar ao 4-4-2, com Gabriel e Arouca intercalando entre o primeiro e segundo volante enquanto Dudu e Robinho têm mais espaço para se movimentar na frente da área e podem trocar de posição com Rafael Marques durante o jogo.

O sempre tão comentado Gabriel Jesus, mais uma vez fica como opção no banco de reservas e Valdivia, que chegou a ser cogitado em campo, mas continua sem atuar pelo clube e já se apresentou na seleção chilena que disputa dois amistosos na próxima semana, contra o Irã, dia 26, e Brasil, 29.

NOVO COMANDO

No São Bernardo, a grande novidade é a estreia do técnico Roberto Fonseca, que substitui o demitido Edson Boaro. Um dos destaques da equipe é o meia argentino Cañete, que teve passagem discreta pelo São Paulo.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO: Daniel; Rafael Cruz, Diego Jussani, Luciano Castán e Vicente; Moradei, Dudu Lima, Cañete e Magal; Maycon (Gil) e Henan

Técnico: Roberto Fonseca

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Robinho e Dudu; Rafael Marques e Cristaldo

Técnico: Oswaldo de Oliveira

JUIZ: Douglas Marques das Flores

LOCAL: Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo

HORÁRIO: 19h30