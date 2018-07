Palmeiras volta a emprestar goleiro Deola para o Vitória

SÃO PAULO - O goleiro Deola acertou nesta sexta-feira a renovação do contrato de empréstimo com o Vitória e fica no time baiano até o fim de 2013. O jogador ainda tem seus direitos federativos ligados ao Palmeiras e não tinha o interesse em voltar para o clube paulista para ficar na reserva de Fernando Prass.

No Palmeiras, a rejeição por seu nome é muito grande, enquanto no Vitória ele foi apontado como um dos responsáveis pela campanha que culminou no acesso para a Série A do Brasileiro.

Com a manutenção de Deola no time baiano, aumentam as chances de Bruno permanecer no Palmeiras para o ano que vem e ser reserva de Fernando Prass, que foi apresentado na quinta-feira e assinou um contrato de três anos.