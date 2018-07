Palmeiras volta a Goiânia para salvar a temporada

Três dias após passar vergonha em Goiânia, o Palmeiras volta a atuar na cidade. Mas não apenas o seu adversário será diferente. Em uma outra competição e com diferentes jogadores, o time de Luiz Felipe Scolari está, como ele mesmo diz, a quatro passos do título que salvaria o ano. "Agora nos resta 360 minutos, só quatro jogos", falou.

A partir das 21h50 (de Brasília, com transmissão do estadão.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), Palmeiras e Goiás se enfrentam no Serra Dourada no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. O campeonato é o que sobrou para as equipes, que estão em situações distintas no Brasileiro - mas só um deles tem do que lamentar.

O Palmeiras está entre os 10 melhores colocados, mas já desistiu há tempo de conseguir a vaga na Libertadores e Felipão tem escalado os reservas nas últimas rodadas - sem os principais jogadores, a equipe perdeu de 3 a 0 do Atlético-GO, no domingo. Já o Goiás só chora no Brasileiro. Na zona de rebaixamento, possui mínimas chances de escapar da Segundona. Por isso mesmo, a ordem é apostar todas as fichas na Sul-Americana.

Contra um time que passou a maior parte do ano em dificuldades, os palmeirenses se sentem na obrigação de passar de fase. Felipão, aliás, já analisa até o adversário na decisão (entre Independiente e LDU), caso seu time avance. "Se passar um argentino, é carne de pescoço. Se for a LDU, pior ainda, com jogo nos 3 mil metros de atitude", falou, acrescentando pontos positivos caso o rival seja a equipe equatoriana. "O campo é um tapete. E terá 60 mil (torcedores) contra, eu gosto. Qualquer coisa que a gente fizer de bom já arrebenta eles."

Antes de pensar na final, porém, o Palmeiras tem de passar pelo Goiás. No Serra Dourada, Felipão promete que o time não jogará recuado, mas está alerta na principal jogada adversária. Jogada, aliás, que tem tirado o sono do treinador: as bolas aéreas. "A gente vinha tendo excelência neste lance". lembrou o técnico. "O Goiás vai bem na bola parada e tem jogadores de alta estatura. Corremos risco."

O zagueiro Maurício Ramos também pede cuidado aos companheiros e, especialmente na noite desta quarta, estará atento a um jogador: Rafael Moura, autor de seis gols na competição. "Ele está em um grande momento e não podemos perder concentração durante os 90 minutos", falou. "O ponto forte do Rafael Moura é a bola aérea. É um jogador que faz muitos gols de cabeça."

Felipão lamenta a situação do Goiás no Brasileiro. "É triste. O clube tem um problema parecido com o Palmeiras, que é a política. Aí o time paga no Brasileiro", declarou. "Não queria ver o Goiás descer para a Segunda Divisão. Eles vão ter de passar por uma reestruturação."

RESPOSTA. A equipe goiana, por sua vez, encara a partida desta quarta como uma oportunidade de dar uma resposta à torcida. Um eventual título da sul-americana, com direito a vaga na próxima Libertadores, amenizaria a dor do provável rebaixamento no Nacional. "É uma situação inédita para o clube ganhar a Sul-Americana, pois vai servir para salvar um ano desastroso. Vejo que é muito importante. Nosso torcedor merece essa alegria", disse o goleiro Harlei.

O técnico Arthur Neto deve fazer duas mudanças com relação ao time que empatou com o Fluminense no último domingo. Rafael Toloi volta de suspensão no lugar do zagueiro Valmir Lucas e Felipe substitui Jones no ataque.

GOIÁS - Harlei; Rafael Toloi, Ernando, Marcão e Douglas; Amaral, Carlos Alberto, Marcelo Costa e Wellinton Saci; Jones e Rafael Moura. Técnico: Artur Neto.

PALMEIRAS - Deola; Márcio Araújo, Maurício Ramos, Danilo e Gabriel Silva; Edinho, Marcos Assunção, Tinga e Lincoln; Luan e Kleber. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro - Evandro Rogério Roman (PR); Horário - 21h50 (de Brasília); TV - Globo e Band; Rádio - Eldorado/ESPN (AM 700/FM 107,3); Local - Estádio Serra Dourada, em Goiania (GO).