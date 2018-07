Palmeiras volta a sofrer, mas ganha mais uma e avança de fase na Copinha

Em sua segunda partida na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras voltou a ter dificuldade, mas venceu o Villa Nova-MG por 3 a 2 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Único grande paulista ainda sem conquistar o título, o Palmeiras já está garantido na segunda fase porque na estreia tinha batido o Paraná, também por 3 a 2.

Com a vitória, chega a seis pontos no Grupo 7 e garante a classificação antecipada para a segunda fase. O segundo colocado, com quatro pontos, é a Ferroviária, que bateu o Paranoá-DF por 2 a 0 na partida preliminar. Villa Nova, com um ponto, e Paranoá, com zero, completam a chave. Na última rodada da primeira fase, sábado, o time paulistano só cumpre tabela contra o os donos da casa, a Ferroviária. Esta última precisa do empate para avançar de fase. Na preliminar vão se enfrentar Villa Nova e Paranoá.

Gabriel Barbosa marcou os dois primeiros gols do Palmeiras, mas seu xará Gabriel diminuiu para o time mineiro. Ainda no primeiro tempo, Léo Passos fez mais um para os palmeirenses e João Lucas voltou a descontar. No segundo tempo, os paulistas foram mais cautelosos para garantir a vitória.

Os garotos palmeirenses foram assistidos pelo técnico Eduardo Baptista, que pela manhã foi apresentado como substituto de Cuca no time principal. Ele viu o jogo da arquibancada e deu esperança às futuras promessas: "Meu perfil é de sempre acompanhar a base. Quem tiver condições de jogar no time principal vai ter sua chance".

MAIS JOGOS

Ainda no final da noite desta quinta-feira, o Paraná foi mais um que confirmou classificação antecipada. O time paranaense bateu o Volta Redonda por 3 a 0 no Tenente Carriço, em Penápolis, e chegou aos seis pontos, na liderança do Grupo 6. O segundo colocado, com dois pontos a menos, é o Penapolense, que bateu o Paysandu por 2 a 1, mais cedo.

O Atlético-MG, com vitória por 4 a 0 sobre o São Raimundo-RR, também está na segunda fase. O time mineiro é o líder do Grupo 4, com seis pontos, mesma pontuação do Novorizontino, que bateu o Novoperário-MS por 5 a 0 na preliminar. Pelo Grupo 10, o Botafogo-SP venceu por 2 a 1 o Fortaleza e agora divide a liderança com o Independente-SP, ambos com quatro pontos. O Rio Branco tem três e o Fortaleza, zero.

CLASSIFICADOS

Ao final do terceiro dia de Copa São Paulo, dez clubes já garantiram classificação para a segunda fase, com destaque para São Paulo e Capivariano, respectivos campeão e vice do último Campeonato Paulista da categoria sub-20. Os dois golearam nesta quarta e chegaram aos seis pontos, confirmando o favoritismo e a classificação no Grupo 13, o único que já dois classificados.

Grêmio, Novorizontino, Batatais, Nova Iguaçu-RJ e Primavera também se venceram nesta quinta e estão confirmados na próxima fase com um rodada de antecedência. Para eles, o próximo jogo será apenas para confirmar a liderança de seus grupos ou se classificar na segunda colocação.

Confira os resultados desta quinta-feira na Copa São Paulo:

Paulista 1 x 0 Vitória da Conquista-BA

Ituano 1 x 1 XV de Piracicaba

Tanabi 0 x 0 Vila Nova-GO

Votuporanguense 2 x 1 Brasília

Primavera 4 x 0 CRB

Atibaia 0 x 2 Atlético-GO

Comercial 0 x 2 Batatais

Desportivo Brasil 1 x 3 Nova Iguaçu-RJ

União Barbarense 2 x 6 São Paulo

Red Bull Brasil 4 x 1 Joinville

Guarani 0 x 0 Santa Cruz

Mirassol 1 x 3 Náutico

AutoEsporte-PB0 x 4 Grêmio

União-MT0 x 0 Atlético-PR

ABC 1 x 1 Vitória

Rio Claro 1 x 2 Sport

Chapecoense 4 x 2 Sampaio Corrêa

São Carlos 5 x 1 Botafogo-PB

Rio Preto 3 x 2 Alecrim-RN

Capivariano 6 x 0 Genus-RO

Rio Branco-ES 1 x 2 Vasco

Independente 2 x 1 Rio Branco

Marília 0 x 3 Ponte Preta

Ferroviária 2 x 0 Paranoá-DF

Novorizontino 5 x 0 Novoperário-MS

Sergipe-SE 1 x 4 Botafogo-RJ

Volta Redonda 0 x 3 Paraná

Botafogo-SP 2 x 1 Fortaleza

Villa Nova-MG 2 x 3 Palmeiras

São Raimundo-RR 0 x 4 Atlético-MG