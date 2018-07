Palmeiras volta a vencer e retoma liderança da Série B

ITUMBIARA - O Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, na noite deste sábado, no Estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO), pela primeira rodada do segundo turno da Série B. Com dois gols de Alan Kardec e outro de Leandro - Ricardo Jesus descontou já no finalzinho do jogo -, retomou a liderança do campeonato, que tinha sido perdida na noite anterior para a Chapecoense, e acabou com o jejum de vitórias que já começava a incomodar a torcida palmeirense.

Incluindo a derrota para o Atlético-PR na Copa do Brasil, o Palmeiras já somava quatro jogos sem vitória - tinha perdido para o Boa e empatado com Ceará e Chapecoense na Série B. Agora, porém, volta a vencer e chega aos 45 pontos, com dois de vantagem sobre a equipe catarinense, que cai novamente para a segunda colocação do campeonato. Enquanto isso, o Atlético-GO termina a 20ª rodada dentro da zona de rebaixamento, estacionado nos 20 pontos.

O técnico Gilson Kleina tinha vários desfalques neste sábado - Henrique, Mendieta, Valdivia e Juninho não puderam jogar, contando apenas os titulares -, mas ganhou uma boa notícia de última hora, com a liberação de Wesley. O Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça de Desportiva para que o volante pudesse ser escalado. Além disso, o time ainda teve a volta do zagueiro Vilson, após a negociação frustrada com o Stuttgart, da Alemanha.

Diante dos desfalques, Gilson Kleina foi obrigado a improvisar o lateral-direito Wendel no lado esquerdo e apostou no meia Felipe Menezes para fazer a armação das jogadas no meio-de-campo. E, mesmo fora de casa, ele tratou de colocar o time no ataque, com a escalação dos atacantes Vinícius, Leandro e Alan Kardec. A ousadia deu certo. O Palmeiras começou o jogo pressionando e, depois de desperdiçar algumas chances, logo conseguiu abrir o placar em Itumbiara.

Em cobrança de escanteio de Wesley aos 11 minutos, a defesa atleticana falhou feio na marcação dentro da área e deixou Alan Kardec livre para cabecear: 1 a 0. Apesar da vantagem, o Palmeiras não diminuiu o ritmo e ampliou na sequência. Após um forte chute de Luis Felipe, o goleiro Roberto não segurou a bola e, no rebote, o zagueiro Artur cometeu pênalti em Alan Kardec. O próprio Alan Kardec fez a cobrança, aos 15, e marcou seu segundo gol na partida.

Com 2 a 0 no placar, o Palmeiras diminuiu um pouco o ritmo, sem pressionar tanto no ataque. Do outro lado, o Atlético-GO não foi capaz de levar muito perigo no primeiro tempo. Mas o panorama mudou na segunda etapa. Logo aos três minutos, o time goiano quase marcou: o goleiro Fernando Prass fez uma incrível defesa com os pés na finalização de Adriano e voltou a pegar o rebote do atacante adversário. O susto, no entanto, parece ter acordado os palmeirenses.

O Palmeiras logo retomou o controle do jogo, com mais posse de bola e sem sofrer tanta ameaça do adversário. Apesar da queda da energia elétrica numa das torres de iluminação do estádio, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima resolveu não paralisar a partida. Melhor para o Atlético-GO, que arriscou um chute de longe com Dodó, aos 14 minutos, e assustou Fernando Prass. Thiago Rômulo também levou perigo à defesa palmeirense, aos 30, mas cabeceou para fora.

Do outro lado, o nome do Palmeiras no segundo tempo foi Leandro. O atacante desperdiçou duas ótimas chances antes de marcar seu gol aos 33 minutos. No lance em que finalmente teve sucesso, ele deu um chapéu no zagueiro Ednei dentro da área e tocou na saída do goleiro Roberto, fazendo 3 a 0. O Atlético-GO ainda diminuiu aos 38, com Ricardo Jesus. Mas, no fim, acabou o jejum de vitórias palmeirense. E a liderança da Série B foi retomada.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-GO 1 X 3 PALMEIRAS

ATLÉTICO-GO - Roberto; Rafael Cruz, Ednei, Artur e Ernandes; Dodó, Régis (John Lennon), Marino Jorginho) e Bida (Thiago Rômulo); Adriano e Ricardo Jesus. Técnico: PC Gusmão.

PALMEIRAS - Fernando Prass; Luis Felipe, Vilson, Tiago Alves e Wendel (Léo Gago); Márcio Araújo, Wesley e Felipe Menezes (Charles); Vinícius (Serginho), Leandro e Alan Kardec. Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Alan Kardec, aos 11 e aos 15 (pênalti) minutos do primeiro tempo; Leandro, aos 33, e Ricardo Jesus, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÃO AMARELO - Artur e Tiago Alves.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 22.691 pagantes.

LOCAL - Estádio Juscelino Kubitschek, em Itumbiara (GO).