O Palmeiras entra em campo neste domingo contra o São Paulo não apenas para se livrar do risco de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas atrás de acabar com jejum no Morumbi. O time alviverde não ganha do São Paulo na casa do rival desde o Torneio Rio-São Paulo de 2002, quando comemorou vitória de 4 a 2, com direito a gol de placa do meia Alex. Depois disso, o Palmeiras amargou 12 derrotas em 20 confrontos no Estádio Cícero Pompeu de Toledo em competições nacionais e internacionais.

O São Paulo também lidera o retrospecto na história dos clássicos diante do Palmeiras, ainda que os dois clubes tenham dados diferentes sobre o confronto. A assessoria de imprensa do time de Dorival Junior conta 299 partidas entre os rivais, com 104 vitórias do Tricolor contra 96 do Palmeiras, e 99 empates. O São Paulo mantém sua vantagem, mas sua soma é outra: 304 partidas, com 105 vitórias, 98 derrotas e outros 101 empates. O último clássico no Morumbi aconteceu no ano passado, válido pelo Brasileirão, e o placar não saiu do 0 a 0.

Neste ano, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram duas vezes, mas os jogos aconteceram no Pacaembu. O Palmeiras venceu por 2 a 0 pelo Paulistão, enquanto que o Tricolor deu o troco no primeiro turno do Nacional com vitória por 2 a 1.

MEMÓRIA

Titular na última vitória do Palmeiras contra o São Paulo no Morumbi, o então volante do time Claudecir relembra dos detalhes antes daquela partida. No vestiário, o então técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, hoje no Flamengo, motivou o elenco em sua palestra e cobrou atenção. "Na hora de rezar, o Luxemburgo entrou na roda, pegou uma bola e disse: 'Pessoal, pensem que essa bola é um prato de comida. Cada lance, cada dividida, quero que encarem como se fosse isso'. Foi uma estratégia que todos nós, jogadores, levamos para o campo", diz Claudecir.

Após Magrão abrir o marcador, Claudecir fez o segundo gol do Palmeiras e viu na sequência Alex produzir obra-prima com chapéus em cima do zagueiro Emerson e do goleiro Rogério Ceni para aumentar a contagem. Nem mesmo o gol de pênalti do atacante França foi suficiente para abalar a confiança dos visitantes. "Nosso objetivo era ir para o intervalo vencendo, mas ficamos surpresos com aquele placar e a forma com que marcamos três gols em 30 minutos", relembra o volante. Kaká ainda descontou para o São Paulo no segundo tempo, e Arce fez o quarto para sacramentar o triunfo do Palmeiras.

SUPERIORIDADE

Depois daquele confronto, o São Paulo mostrou-se soberano sobre o rival jogando no Morumbi, principalmente em fases eliminatórias. Nunca mais perdeu. Na trajetória rumo ao tricampeonato da Libertadores em 2005, o Tricolor encontrou o rival nas oitavas de final. Após ganhar de 1 a 0 no Palestra Itália, repetiu a dose no Morumbi com o placar de 2 a 0. O atacante Luizão, titular da equipe na época, conta que o marcador poderia ser mais elástico se o volante Josué não tivesse sido expulso no segundo tempo.

"O Palmeiras teve chance de empatar o jogo. Mas nossa equipe era experiente, sabia jogar Libertadores e superou aquela perda. Se não fosse a expulsão do Josué, teria sido bem mais tranquilo".

Para o atacante que também vestiu a camisa do Palmeiras nos anos 1990, a vantagem do São Paulo como mandante nos últimos anos se resume pelo plantel mais forte. "O São Paulo só teve timaços entre 2005 e 2007. Naquela Libertadores, éramos uma equipe melhor tecnicamente (que o Palmeiras), mas tínhamos de confirmar isso em campo porque nem sempre o melhor time vence no futebol".

Claudecir concorda com o ponto de vista de Luizão e acredita que o Palmeiras sente falta de estrelas no elenco. "Antes, o São Paulo enfrentava um time com Arce, titular do Paraguai, Marcos e Alex, titulares da seleção brasileira. Tudo isso influencia em um clássico, porque o adversário te respeita. Hoje o único que pode decidir no Palmeiras é o Valdívia. O time não tem mais tantas referências".

APOSTA

Da mesma forma que o Palmeiras bateu o São Paulo em 2002, ano que o Tricolor contava com Kaká, França, Belletti e Rogério Ceni no time, Claudecir defende que a raça e a força de vontade dos jogadores do Palmeiras podem fazer a diferença domingo. "Embora o São Paulo tenha um time mais equilibrado, como vem acontecendo nos últimos anos, acho que o jejum acaba. Num dia inspirado, Henrique pode decidir", diz o volante, que aposta numa vitória do Palmeiras por 2 a 1.

Com 39 pontos, o Palmeiras precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em 14.° lugar, o time de Dorival Júnior perdeu na rodada anterior para o Atlético-MG por 2 a 0 no Pacaembu. O São Paulo, com 63 pontos, persegue o líder Cruzeiro, com 67. O Tricolor tenta se recuperar do empate em casa com o Internacional no meio da semana e ainda torce por tropeços do Cruzeiro na rodada.

HISTÓRICO NO MORUMBI DESDE 2002

Torneio Rio-São Paulo/2002 – Semifinal 1.° jogo – São Paulo 1 a 1 Palmeiras

Torneio Rio-São Paulo/2002 – Semifinal 2.° jogo – São Paulo 2 a 2 Palmeiras*

Campeonato Brasileiro/2004 – Fase única - São Paulo 2 a 1 Palmeiras

Campeonato Paulista/2005 – Primeira fase – São Paulo 3 a 0 Palmeiras

Libertadores/2005 – Oitavas de final - Jogo de volta – São Paulo 2 a 0 Palmeiras

Campeonato Brasileiro/2005 – Fase única – São Paulo 3 a 3 Palmeiras

Campeonato Paulista/2006 – Primeira fase – São Paulo 4 a 2 Palmeiras

Libertadores/2006 – Oitavas de final - Jogo de volta – São Paulo 2 a 1 Palmeiras

Campeonato Brasileiro/2006 – Fase única – São Paulo 4 a 1 Palmeiras

Campeonato Paulista/2007 – Primeira fase – São Paulo 3 a 1 Palmeiras

Campeonato Brasileiro/2007 – Fase única – São Paulo 0 a 0 Palmeiras

Campeonato Paulista/2008 – Semifinal 1.° jogo – São Paulo 2 a 1 Palmeiras**

Campeonato Brasileiro/2008 – Fase única – São Paulo 2 a 1 Palmeiras

Campeonato Paulista/2009 – Primeira fase – São Paulo 1 a 0 Palmeiras

Campeonato Brasileiro/2009 – Fase única – São Paulo 0 a 0 Palmeiras

Campeonato Brasileiro/2010 – Fase única – São Paulo 1 a 0 Palmeiras

Campeonato Paulista/2011 – Primeira fase – São Paulo 1 a 1 Palmeiras

Campeonato Brasileiro/2011 – Fase única – São Paulo 1 a 1 Palmeiras

Campeonato Brasileiro/2012 – Fase única – São Paulo 3 a 0 Palmeiras

Campeonato Paulista/2013 – Primeira fase – São Paulo 0 a 0 Palmeiras

(*) O São Paulo avançou à final do Torneio Rio-São Paulo pelo critério de menos cartões amarelos recebidos.

(**) O Palmeiras venceu o jogo de volta no Palestra Itália por 2 a 0 e eliminou o São Paulo do Paulistão.