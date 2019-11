Palmeiras volta ao palco do último título com o objetivo de manter o sonho da conquista

Quase um ano depois de comemorar o 10º título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras retorna nesta quarta-feira em São Januário para enfrentar o Vasco com um objetivo diferente. Em vez de tentar confirmar a conquista, o time do técnico Mano Menezes joga a partir das 21h30 com a missão de vencer para continuar vivo e confiante na possibilidade de tirar o título do Flamengo.

O Palmeiras encara a dificuldade de estar oito pontos atrás do time carioca a apenas oito rodadas para o fim. As chances de taça se tornam mais difíceis a cada rodada, porém resta ao elenco fazer a própria parte. Se continuar a ganhar, como fez nas últimas três rodadas, a equipe pode na antepenúltima rodada receber o Flamengo ainda com o sonho vivo de título.

O discurso do Palmeiras tem sido justamente o de não desistir e de à distância contar com algum tropeço do adversário. Na penúltima rodada, a equipe alviverde conseguiu reduzir de dez para oito pontos a desvantagem. O Flamengo acumula 17 partidas seguidas sem perder no Brasil (15 vitórias e dois empates) e só joga na quinta-feira, quando visita o Botafogo, no Engenhão.

Para montar o time, Mano teve como baixa de última hora o volante Felipe Melo. O jogador recebeu cinco jogos de suspensão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na segunda-feira por ter feito gestos obscenos para a torcida do Santos. Embora o clube vai tentar recorrer, para enfrentar o Vasco o treinador terá de escalar Thiago Santos na posição.

A outra mudança em comparação ao time que bateu o Ceará, no último sábado, por 1 a 0, deve ser a entrada do lateral-direito Marcos Rocha. Após dar vaga para Mayke no último jogo, por estar com desgaste físico, ele deve retornar. A dúvida é apenas no ataque. Autor do gol do título do ano passado, conquistado contra o Vasco, Deyverson disputa posição com Luiz Adriano, que se recuperou de lesão e tem treinado com a equipe.

A cobrança do Palmeiras para evitar tropeçar aumenta nesta semana principalmente pelo compromisso do próximo sábado. No Pacaembu, o time recebe o Corinthians. O clássico terá como ingredientes a má fase do time alvinegro e a responsabilidade da equipe alviverde bater o rival pela primeira vez nesta temporada. Na partida desta quarta, quem estará nas tribunas do estádio será o técnico da seleção brasileira, Tite.

FICHA TÉCNICA

VASCO X PALMEIRAS

VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Fellipe Bastos, Raul e Guarín; Rossi, Marrony e Ribamar. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Horário: 21h30

Na TV: Globo

Local: São Januário, no Rio de Janeiro