Palmeiras volta ao trabalho e encaminha três saídas de jogadores

O atual campeão brasileiro, o Palmeiras, iniciou a temporada 2019 com novidades na Academia de Futebol. O time do técnico Luiz Felipe Scolari contou com a presença de 11 novidades durante o dia de exames médicos e de corridas pelo campo. Apesar do elenco estar numeroso neste primeiro dia, a diretoria já prepara empréstimos de alguns jogadores que não devem ser utilizados.

O plantel alviverde contou com as presenças de cinco reforços, cinco jogadores que voltaram de empréstimo e mais um atacante da base promovido. Os novos contratados Matheus Fernandes, Zé Rafael, Felipe Pires, Carlos Eduardo e Arthur Cabral participaram do trabalho. Retornam ao grupo o lateral-direito Fabiano, o zagueiro Juninho, os meias Allione e Raphael Veiga e mais o atacante Erik. Quem subiu da categoria sub-20 foi o atacante Yan.

Porém, o clube anunciou que em breve vai reduzir a quantidade de jogadores. O zagueiro Pedrão e o meia Vitinho negociam empréstimo para outras equipes. O mesmo vale para o atacante Artur, que deve acertar com o Bahia. O lateral Fabiano é outro que pode sair e voltar para o Inter, onde jogou na última temporada, por empréstimo.

O Palmeiras pretende trabalhar na pré-temporada com 35 jogadores. Em recuperação de cirurgia no joelho direito, o atacante Willian ainda não se reapresentou. Por outro lado, o lateral Marcos Rocha participou dos trabalhos, mesmo sem estar com sua situação resolvida. A diretoria alviverde e o Atlético-MG acertam os detalhes finais da transferência do atleta.

O elenco volta às atividades na sexta-feira, com treinos em dois períodos. O primeiro compromisso oficial do Palmeiras em 2019 será em Campinas, contra o Red Bull, no dia 20, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.