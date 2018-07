Palmeiras volta foco para o Brasileirão

Por enquanto, o calendário apertado ainda não será um problema para o Palmeiras – ainda. A partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio está marcada para o dia 19 de outubro. Após perder o primeiro jogo em Porto Alegre por 2 a 1, o time precisa de uma vitória simples por 1 a 0 ou qualquer triunfo por dois gols de diferença para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Assim, o técnico Cuca terá 20 dias com partidas apenas pelo Campeonato Brasileiro para preparar o elenco e tentar se manter na primeira colocação do maior torneio nacional. A próxima parada do Alviverde será na segunda-feira, contra o Santa Cruz, no Recife.

O jogadores do Palmeiras preferem nem pensar muito na partida entre São Paulo e Flamengo, neste sábado, no Morumbi – se os paulistas vencerem ou empatarem a partida, a equipe do técnico Cuca permanecerá na liderança do Campeonato Brasileiro mesmo sem entrar em campo. “Procuramos nos preocupar só com nossa equipe e com o que podemos render. Se o Flamengo está em outra ou não procuramos não pensar nisso, estamos procurando fazer nosso melhor para ir bem nas duas competições”, disse o volante Tchê Tchê no desembarque da equipe ontem, no aeroporto de Congonhas.

“A gente procura se preocupar só com nossa equipe e com o que a gente pode render. Se o Flamengo está em outra (competição) ou não, procuramos não pensar. A gente está procurando fazer nosso melhor para ir bem nas duas competições”, finalizou Tchê Tchê.

Outro jogador que fez questão de frisar a importância de mudar o foco entre as competições foi o atacante Dudu, que suspenso, não enfrenta o Santa Cruz na segunda-feira. “O Cuca é um excelente treinador, sabe muito. Quando faz a substituição, pode ter certeza que vai dar resultado. Como deu no jogo passado e hoje. A equipe se ajuda muito. Agora é esquecer a Copa do Brasil e pensar no Santa Cruz”.

Depois de ir até o Recife, o Palmeiras encara o América-MG, em Londrina, norte do Paraná, no domingo seguinte, dia 9 de outubro. Na sequência, em 13 de outubro, uma quinta-feira, recebe o Cruzeiro na Fonte Luminosa, em Araraquara. No dia 16 de outubro, domingo, vai a Florianópolis encarar o Figueirense. Ai, no dia 19, quarta-feira, recebe o Grêmio pela decisão da vaga das semifinais da Copa do Brasil no Allianz Parque.