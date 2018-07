Palmeiras voltará a jogar no Pacaembu na Sul-Americana O Palmeiras voltará a mandar partidas da Copa Sul-Americana em São Paulo. Nesta terça-feira, o clube confirmou que o segundo jogo das quartas de final contra o Atlético Mineiro será realizado no Estádio do Pacaembu, no dia 10 de novembro, às 22 horas. O horário do confronto foi a justificativa para a decisão da diretoria.