'Palmeiras voltou a ser respeitado', afirma o empolgado Mouche

As três vitórias consecutivas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro fizeram com que os adversários passassem a olhar para o time de forma diferente, com mais respeito, sobretudo. Pelo menos é o que acredita o atacante Pablo Mouche, que vê a equipe sendo mais reverenciada quando entra em campo após a sequência positiva de resultados.

"Acredito que esse momento fez o Palmeiras ganhar um respeito maior pelo que conseguiu e temos de continuar preparados para subir na tabela", disse o atacante, autor do gol de empate do time na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Grêmio , sábado, no Pacaembu, emplacando a terceira vitória consecutiva da equipe no Brasileirão.