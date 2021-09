Palmeiras x Atlético deixa SBT em 2º na audiência, mas canal não repete sucesso da semifinal passada

O empate sem gols entre Palmeiras x Atlético-MG pela semifinal da Libertadores colocou o SBT no segundo lugar de audiência nesta terça-feira. Segundo o Painel Nacional de Televisão (PNT), a partida atingiu média de 12 pontos de audiência, com pico de 14 durante o primeiro tempo do confronto. O aguardado confronto, porém, não foi páreo apenas para a reexibição da novela Império, da Rede Globo, que registrou 23 pontos.

Se a partida em campo não foi boa, os números também não conseguiram repetir o sucesso da mesma fase na competição anterior. No jogo de volta da semifinal de 2020, quando o River Plate venceu o Palmeiras por 2 a 0 — resultado que classficou os brasileiros —, a emissora paulista alcançou 18 pontos de média com picos de 23, ficando em primeiro lugar durante 40 minutos de jogo.

Ao todo, dez capitais garantiram a vice-liderança absoluta ao canal de Silvio Santos entre 21h30 e 23h22, horário no qual a partida esteve no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Distrito Federal, Fortaleza, Goiânia, Belém, Recife, Florianópolis e Porto Alegre foram os principais especatadores do confronto.

Ainda de acordo com o medidor, Manaus foi a a praça com o melhor desempenho, garantiido 20,2 pontos de média ao SBT, seguido de Goiânia, com 13, e Recife, com 9,2. O PNT registra a média de transmissão em território nacional apenas quando o programa é veiculado por todas as 15 praças do Ibope.

Palmeiras e Atlético-MG voltam a campo para o segundo jogo da semifinal da Libertadores na terça-feira, dia 28, às 21h30, no Mineirão. Uma vitória simples ou um empate com gols, por qualquer placar, garantem a vaga na final para o time paulista. Nesta quarta-feira, o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, no Maracanã, e abriu caminho para a segunda decisão consecutiva inteiramente brasileira no torneio continental.