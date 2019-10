Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

Embalado, o Palmeiras recebe o Atlético-MG neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão. É possível assistir ao vivo ao jogo pelo canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real.

A equipe comandada por Mano Menezes ocupa a segunda posição na classificação do Brasileirão com 46 pontos. Já o Atlético-MG, pressionado, está apenas na 10ª colocação, com 30 pontos, e o técnico Rodrigo Santana corre um grande risco de ser demitido caso não conquiste um resultado positivo.

Últimos jogos do Palmeiras (todos pelo Brasileirão)

29/9 Internacional 1 x 1 Palmeiras

26/9 Palmeiras 6 x 2 CSA

22/9 Fortaleza 0 x 1 Palmeiras

14/9 Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro

10/9 Palmeiras 3 x 0 Fluminense

Últimos jogos do Atlético-MG

2/10 Atlético-MG 1 x 2 Vasco (Brasileirão)

29/9 Atlético-MG 2 x 1 Ceará (Brasileirão)

26/9 Atlético-MG 2 (3) x 1 (4) Colón-ARG (Sul-Americana)

23/9 Avaí 1 x 0 Atlético-MG (Brasileirão)

19/9 Colón-ARG 2 x 1 Atlético-MG (Sul-Americana)