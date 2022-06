Palmeiras x Atlético-MG opõe Raphael Veiga e Hulk, os jogadores mais decisivos da Série A

Postulantes ao título brasileiro e protagonistas na última temporada, Palmeiras e Atlético-MG colocam em campo os dois jogadores mais decisivos em 2022: Raphael Veiga e Hulk. Eles são os atletas da Série A que mais participaram de gols em 2022. Os rivais se enfrentam neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pela nona rodada do Brasileirão.

Considerando a disputa do Mundial de Clubes, Veiga participou de 25 gols marcados pelo Palmeiras neste ano. Foram 18 dele e sete assistências em 30 jogos. Ele é o jogador mais efetivo entre todos da Série A.

Hulk aparece logo atrás. O veterano atacante teve participação em 22 gols do Atlético-MG em 2022. Ele marcou 19 e deu três passes para seus companheiros irem às redes. Fez isso com menos partidas do que o meia do Palmeiras: 21.

Em números percentuais, Veiga teve influência direta em 33,3% dos gols do Palmeiras - 25 de 75 - e Hulk, 36,7%, do Atlético - 22 de 60. Os dois são os protagonistas das equipes há algum tempo. Ambos brilham nas campanhas vitoriosas de cada um em 2021. O meio-campista foi decisivo no tri da Libertadores e o atacante comandou os mineiros nos títulos brasileiro e da Copa do Brasil.

As apresentações de brilho fazem com que o nome da dupla seja citado entre os selecionáveis de Tite. O treinador, no entanto, nunca convocou o palmeirense e chamou o atleticano apenas uma vez, em agosto do ano passado.

Liderança em jogo

No Allianz Parque, está em jogo a liderança do Brasileirão. Ambos têm 15 pontos, mas o Palmeiras, dono da melhor defesa do torneio e invicto há 14 partidas na temporada, aparece à frente por ter maior saldo de gols. Os rivais são as equipes que menos perderam em 2022, com apenas três derrotas cada.

Abel Ferreira poderá contar com Luan depois de quatro meses. O defensor está livre de uma lesão na coxa esquerda e volta para fazer dupla com Murilo. Também estão à disposição o lateral-esquerdo Piquerez e o jovem atacante Gabriel Veron, livres de suas lesões. Weverton e Danilo estão com a seleção brasileira e continuam fora. Os dois retornam terça-feira, após o amistoso com o Japão. O capitão Gómez está com a seleção paraguaia e seu substituto, Kuscevic, com o Chile.

Embora tenha amargado alguns tropeços inesperados, como o revés para o Tolima na Libertadores, o time mineiro vive boa fase. Não é derrotado fora de casa há 11 confrontos e tem pontuação superior às oito primeiras rodadas do Brasileirão do ano passado, do qual foi campeão. Hoje, são 15 pontos em oito jogos, o que resulta no aproveitamento de 62,5%. Guilherme Arana, no Japão com a seleção brasileira, é a principal baixa dos mineiros. Junior Alonso pediu dispensa do Paraguai e estará em campo.

Quase 39 mil ingressos foram vendidos para a partida no Allianz Parque, que deve receber o segundo maior público do ano. Palmeiras 2x1 Corinthians, em março, pelo Paulistão, atraiu o maior número de torcedores em 2022: 39.511.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Jorge (Piquerez); Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa (Gabriel Veron), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Rubens; Allan, Jair e Nacho; Ademir, Sasha e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed.

Juiz - Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Horário - 16h

Local - Allianz Parque

TV - Globo e Premiere