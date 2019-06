Palmeiras x Avaí: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro e invicto no torneio, o Palmeiras recebe o lanterna Avaí nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela nona rodada da competição. O compromisso é o último dos dois times antes da parada para a disputa da Copa América.

Palmeiras x Avaí: transmissão

Palmeiras x Avaí terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, que também vai passar o jogo pelo site e aplicativo do canal. O Estado fará acompanhamento em tempo real.

Palmeiras x Avaí: escalação

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

Avaí: Vladimir; Lourenço, Eduardo Kunde, Betão e Igor; Ricardo, Pedro Castro e João Paulo; Getúlio, Caio Paulista e Daniel Amorim.

A partida reúne os dois técnicos mais velhos do Brasileiro: Luiz Felipe Scolari, de 70 anos, e Geninho, que completou 71 anos no último mês.

O Palmeiras defende uma invencibilidade de 31 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. O líder da competição joga com a força máxima e atento para não tropeçar diante de um adversário pouco cotado. Neste Brasileiro, o time só perdeu pontos no empate por 1 a 1 com o CSA, em Maceió. Na última rodada, a equipe bateu em casa o Athletico-PR por 1 a 0.

O Avaí ainda não venceu neste Brasileiro. O time catarinense vem de um empate sem gols em casa com o São Paulo, no último sábado, e tem sofrido com a produção ofensiva. Foram apenas quatro gols marcados nas oito primeiras rodadas da competição.