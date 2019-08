Palmeiras x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Palmeiras enfrenta o Bahia, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro do time alviverde com o técnico Roger Machado, demitido do clube em julho do ano passado após para a chegada do atual comandante, Luiz Felipe Scolari.

Palmeiras e Bahia terá transmissão ao vivo pela TV Globo, na TV aberta, no TNT, na TV fechada, no Premiere e também acompanhamento em tempo real no Estado. As duas equipes realizaram nos últimos meses várias negociações de jogadores, como o empréstimo de Juninho, Guerra e Artur para a equipe tricolor. Porém, por uma determinação de contrato, eles não poderão entrar em campo.

ESCALAÇÕES DE PALMEIRAS X BAHIA

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Jackson e Moisés; Gregore, Flávio, Giovanni; Arthur Caíke, Gilberto e Lucca.

O Palmeiras, do técnico Felipão, tenta voltar a vencer após quatro rodadas seguidas sem vitória. Os tropeços custaram ao time a perda da liderança do Brasileiro, agora assumida pelo Santos, e obrigam o time a reagir. Pelo menos na última rodada o clube conseguiu arrancar um empate contra o Corinthians por 1 a 1 fora de casa e saiu satisfeito. O time pode ter as estreias do zagueiro Vitor Hugo e do atacante Luiz Adriano.

Luiz Adriano está em casa! O novo atacante do Verdão realizou seu primeiro treino com o elenco e já meteu um gol de letra! Confira como foi na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/mqsx4MP1ow#AvantiPalestra pic.twitter.com/ikcnagWl12 — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 6, 2019

O Bahia também passou quatro rodadas seguidas sem ganhar, mas se recuperou no último domingo. O time bateu por 3 a 0 o Flamengo, na Fonte Nova, e voltou a subir na tabela de classificação. Com 19 pontos antes do início da rodada, a equipe sonha se aproximar da G-6, grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.