Palmeiras x Boca Juniors: escalações, horários e onde assistir ao vivo a semifinal da Libertadores

Palmeiras x Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, pelo segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores. No primeiro duelo, realizado quarta-feira passada, os argentinos venceram por 2 a 0, em La Bombonera.

Palmeiras x Boca Juniors terá a transmissão da TV Globo, Sportv e Fox Sports, além do acompanhamento em tempo real do Estado. No primeiro jogo, o Boca venceu por 2 a 0, com dois gols de Benedetto e vai a campo podendo perder por até um gol de diferença.

O Palmeiras precisa vencer por três gols de diferença para se garantir na decisão da Libertadores. Se o time de Luiz Felipe Scolari derrotar o Boca por 2 a 0, a decisão será nos pênaltis. E se vencer por dois gols de diferença, mas levando gols (3 a 1, 4 a 2, por exemplo), são os argentinos os classificados.

Os comandados de Felipão devem ir a campo com Weverton; Mayke, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Willian e Deyverson.

Já o Boca irá atuar com Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallán e Olaza; Barrios; Pavón, Nández, Pablo Pérez e Villa; Ábila. O técnico é Guillermo Schelotto.