Palmeiras x Botafogo: como ver ao jogo pelo Brasileirão

Para não se distanciar da liderança, o Palmeiras recebe o Botafogo neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no Pacaembu, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras x Botafogo terá transmissão ao vivo do canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real do confronto. O Palmeiras entra na rodada na terceira colocação, com 47 pontos, e precisa vencer para não ver o líder Flamengo ampliar ainda mais sua vantagem. Já o Botafogo soma 30 pontos, ocupa a 12ª posição e ainda aguarda pela chegada de um novo técnico. Alberto Valentim é o mais cotado para assumir o lugar de Eduardo Barroca.

Últimos jogos do Palmeiras (todos pelo Brasileirão)

9/10 - Santos 2 x 0 Palmeiras

6/10 Palmeiras 1 x 1 Atlético-MG

29/9 Inter 1 x 1 Palmeiras

26/9 Palmeiras 6 x 2 CSA

22/9 Fortaleza 0 x 1 Palmeiras

Últimos jogos do Botafogo (todos pelo Brasileirão)