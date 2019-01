Palmeiras x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo a segunda partida do time no ano

O Palmeiras recebe o Botafogo-SP nesta quarta-feira, no Allianz Parque, às 21h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O encontro serve para os dois times tentarem a primeira vitória na competição. Veja a tabela completa do Paulistão.

Palmeiras x Botafogo terá transmissão do pay-per-view e acompanhamento em tempo real do Estado. Na estreia, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari empatou em 1 a 1 em Campinas com a Ponte Preta, mesmo placar do jogo em Ribeirão Preto no domingo entre o Botafogo e o São Bento.

A primeira partida oficial do Palmeiras no ano terá como novidade a presença de Ricardo Goulart. O atacante trazido de empréstimo por um ano será apresentado à torcida no intervalo. O jogador vai caminhar pelo gramado e cumprimentar o público. A estreia dele deve ser apenas no fim de fevereiro, depois dele se recuperar de cirurgia no joelho direito.

A tendência é o Palmeiras ter uma formação bastante modificada. Felipão indicou alterar até sete nomes em comparação ao time escalado no domingo, na estreia. Jogadores como Deyverson, Edu Dracena, Vitor Luís e Moisés devem ganhar chance. O clube vendeu de forma antecipada 20 mil ingressos para o confronto.

Veja os jogos da segunda rodada do Paulistão 2019

Quarta-feira

17h Ferroviária x Ponte Preta

19h15 Guarani x Corinthians

19h15 Oeste x Bragantino

21h Palmeiras x Botafogo

Quinta-feira

17h30 Mirassol x Red Bull

19h15 São Bento x Santos

21h Novorizontino x São Paulo

21 São Caetano x Ituano