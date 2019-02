Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo a partida pelo Paulista

O Palmeiras vai receber o Bragantino nesta segunda-feira às 20h (de Brasília) pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida será no estádio do Pacaembu, já que o Allianz Parque vai receber o show do cantor inglês Ed Sheeran. Os dois times fazem boa campanha no Estadual, com apenas uma derrota em cinco jogos no Estadual.

Onde assistir Palmeiras x Bragantino?

A partida terá transmissão no canal SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. Para o Palmeiras, o encontro serve para se recuperar da derrota para o Corinthians por 1 a 0, na última rodada. Pelo menos a sequência tem sido positiva, já que a equipe teve um empate e três vitórias seguidas nos quatro jogos anteriores. O Bragantino vem de vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, resultado que serviu para reagir após ser goleado por 4 a 1 pelo Santos.

Pelo Palmeiras, como o time teve nove dias de intervalo desde o último compromisso, o técnico Luiz Felipe Scolari deve mandar a força máxima para campo. O único desfalque é o atacante Deyverson, que cumpre suspensão por ter sido expulso no clássico com o Corinthians.

VEJA OS JOGOS DA SEXTA RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA

Sexta-feira

18h45 Red Bull x Ituano

21h São Bento x Ferroviária

Sábado

17h Santos x Mirassol

19h Ponte Preta x São Paulo

19h São Caetano x Oeste

Domingo

17h Novorizontino x Corinthians

20h Guarani x Botafogo

Segunda-feira

20h Palmeiras x Bragantino