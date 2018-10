Palmeiras x Ceará: horário e onde assistir ao líder do Brasileirão

Palmeiras e Ceará jogam neste domingo às 16 horas no Pacaembu. O time de Felipão tenta ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Faltando nove rodadas para o fim do torneio, o Palmeiras tem três pontos à frente do Inter, que joga na segunda-feira, diante do Santos, em Porto Alegre.

Palmeiras x Ceará terá transmissão pelos canais pay-per-view e tempo real do Estado. O Palmeiras vai enfrentar o Ceará preocupado com os cartões amarelos. São nove jogadores pendurados: o goleiro Jailson, os laterais Marcos Rocha e Mayke, o zagueiro Luan, o volante Bruno Henrique, os meias Moisés e Lucas Lima e os atacantes Willian e Dudu.

Por outro lado, o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Thiago Santos, que receberam o terceiro cartão amarelo, estão suspensos. O lateral-esquerdo Victor Luis e o volante Felipe Melo voltam a ficar à disposição, já que cumpriram suspensão por acúmulo de cartões amarelos na última rodada. A provável escalação terá: Weverton (Fernando Prass); Mayke, Luan, Antônio Carlos e Victor Luis; Felipe Melo e Bruno Henrique (Moisés); Jean, Lucas Lima e Hyoran; Deyverson.

O atacante Dudu afirma que o jogo pode ser mais difícil do que as partidas diante do São Paulo e o Grêmio – o time venceu as duas por 2 a 0 em São Paulo. “Espero um jogo difícil. Acho que pode ser mais difícil que São Paulo e Grêmio”, opinou o atacante em entrevista coletiva. “O time melhorou muito com Lisca e está crescendo. A gente empatou com eles no primeiro turno. É um time que vai jogar muito fechado”, afirma Dudu.

Após a volta do atacante Leandro Carvalho, fora da última rodada por cláusula contratual com o Botafogo, e do zagueiro Luiz Otávio, ausente por suspensão automática, o treinador Lisca, do Ceará, comemora o fato de ter o elenco completo. "Temos um time qualificado e que, nesse returno, se impõe bem jogando na casa do adversário. Sabemos que a briga deles é diferente da nossa e isso torna a partida com um grau de dificuldade ainda maior. Mas estamos focados e determinados para alcançar nosso objetivo, que é sair de lá com a vitória - afirmou Lisca, em entrevista coletiva.