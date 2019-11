Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras enfrenta o Ceará, neste sábado, às 19h, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de reduzir a diferença para o líder Flamengo de dez para oito pontos, o time alviverde continua a perseguição. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e o Estado fará o tempo real.

No último confronto, o time nordestino tirou a invencibilidade de quase um ano do Palmeiras no torneio. No dia 20 de julho, o time, então dirigido por Luiz Felipe Scolari, foi derrotado por 2 a 0, em Fortaleza. A invencibilidade de 33 rodadas foi a maior da história do clube no torneio.

O momento mudou. Após a demissão de Felipão, Mano Menezes assumiu com a missão de resgatar as boas atuações com uma proposta mais ofensiva. Conseguiu isso na vitória sobre o São Paulo. Por isso, o último jogo com o Ceará serve de alerta, mas não vai abalar a confiança da equipe. A torcida vai lotar o estádio: 22 mil ingressos já foram vendidos.

Mano Menezes poderá ter o reforço do atacante Luiz Adriano, que voltou a treinar depois de se recuperar de uma lesão muscular. Na ausência do titular, Deyverson ocupou espaço, superou um jejum de quatro meses e vem somando boas atuações.

Últimos jogos do Palmeiras (todos pelo Brasileirão)

Palmeiras 3 x 0 São Paulo

Avaí 1 x 2 Palmeiras

Athletico-PR 1 x 1 Palmeiras

Palmeiras 1 x 0 Chapecoense

Palmeiras 1 x 0 Botafogo

Últimos jogos do Ceará (todos pelo Brasileirão)

Ceará 2 x 0 Fluminense

Ceará 1 x 1 Vasco

Bahia 1 x 2 Ceará

Santos 2 x 1 Ceará

Ceará 1 x 0 Avaí

Possíveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Eduardo Brock e Cristovam; William Oliveira, Fabinho, Ricardinho e Felipe Silva; Thiago Galhardo e Bergson. Técnico: Adilson Batista.