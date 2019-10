Palmeiras x Chapecoense: como ver o jogo pelo Brasileirão

Na caça ao líder Flamengo, o Palmeiras recebe a Chapecoense nesta quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras x Chapecoense terá transmissão do canal Premiere e o Estado vai fazer tempo real.

LEIA TAMBÉM > Palmeiras pode quebrar recorde de maior série invicta em casa em Brasileiros

O Palmeiras inicia a rodada na segunda colocação com 50 pontos, oito a menos que o líder Flamengo e sem perder como mandante há 27 jogos. O jogo será no Allianz Parque, estádio que pode passar a ter grama sintética em breve. Já a Chapecoense escapou da derrota na última rodada com um gol nos minutos finais da partida com o Cruzeiro, mas mesmo assim, o time catarinense amarga a lanterna do Brasileirão, com 16 pontos, dez a menos que o Ceará, pior time fora da zona dos rebaixados.

Últimos jogos do Palmeiras (todos pelo Brasileirão)

12/10 Palmeiras 1 x 0 Botafogo

9/10 Santos 2 x 0 Palmeiras

6/10 Palmeiras 1 x 1 Atlético

29/9 Inter 1 x 1 Palmeiras

26/9 Palmeiras 6 x 2 CSA

Últimos jogos da Chapecoense (todos pelo Brasileirão)

13/10 Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro

9/10 Fortaleza 2 x 0 Chapecoense

6/10 Chapecoense 0 x 1 Flamengo

2/10 Chapecoense 0 x 1 Corinthians

29/9 Athletico-PR 1 x 1 Chapecoense