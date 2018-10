Palmeiras x Colo-Colo: horário, onde assistir e o que está em jogo

O Palmeiras enfrenta o Colo-Colo nesta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Taça Libertadores. No confronto de ida, o time brasileiro venceu por 2 a 0 e agora tem uma vantagem confortável para a partida em casa diante de sua torcida - mais de 35 mil ingressos foram vendidos.

Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0 no Chile, o Palmeiras pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança à semifinal da Copa Libertadores. Se perder por 2 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Se o Colo-Colo vencer por dois gols de diferença, marcando pelo menos três gols, ou três ou mais gols de diferença, o time chileno ficará com a vaga.

Onde assistir Palmeiras x Colo Colo

A partida será transmitida pela Globo, SporTV e FOX Sports. Depois desse confronto, o Palmeiras voltará seu foco para o Campeonato Brasileiro, torneio que chegou à liderança na última rodada. No sábado, a equipe terá um clássico com o São Paulo, antigo líder da competição, no Morumbi.