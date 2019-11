Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo na TV e online

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio do Pacaembu, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vice-líder da competição, o time alviverde precisa somar pontos para se manter na perseguição ao Flamengo, enquanto o clube do Parque São Jorge tem como meta no fim da temporada garantir presença na Copa Libertadores do próximo ano.

Onde assistir Palmeiras x Corinthians ao vivo?

O clássico será disputado no estádio do Pacaembu e terá transmissão do canal Premiere para todo o Brasil. O torcedor também pode assistir ao jogo pelo site e aplicativo do Premiere e Estado vai fazer tempo real do confronto.

No primeiro turno, no Arena Corinthians, as equipes empataram por 1 a 1. Depois disso, os dois trocaram de técnico. O Palmeiras demitiu Luiz Felipe Scolari e trouxe Mano Menezes, treinador com passado vitorioso justamente no rival. Já o Corinthians, promoveu há pouco a saída de Fábio Carille. Dyego Coelho dirige interinamente a equipe e vai dar lugar ano que vem para Tiago Nunes.

Após poupar vários titulares na quarta-feira, contra o Vasco, o Palmeiras ainda assim conseguiu vencer por 2 a 1 e dar descanso a nomes importantes, como o goleiro Weverton, o zagueiro Vitor Hugo e o meia Gustavo Scarpa. A decisão de não levar a força máxima serviu justamente para priorizar o jogo de sábado, já que o clube ainda não venceu o rival nesta temporada.

O Corinthians bateu o Fortaleza por 3 a 2 na quarta-feira, dentro de casa, e encerrou uma série muito negativa de resultados. O resultado deu confiança ao time e principalmente para o treinador interino.

Últimos jogos do Palmeiras (todos pelo Brasileirão)

Vasco 1 x 2 Palmeiras

Palmeiras 1 x 0 Ceará

Palmeiras 3 x 0 São Paulo

Avaí 1 x 2 Palmeiras

Athletico-PR 1 x 1 Palmeiras

Últimos jogos do Corinthians (todos pelo Brasileirão)