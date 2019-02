Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo pela TV o clássico paulista

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O primeiro clássico da temporada entre as duas equipes marca a reedição da final do último ano, assim como o primeiro encontro entre os dois últimos técnicos campeões brasileiros: Luiz Felipe Scolari e Fábio Carille.

Palmeiras x Corinthians terá transmissão no Premiere e tempo real no Estado. O árbitro será Luiz Flávio de Oliveira, que apitará pela quinta vez o clássico na carreira. As outras quatro participações dele tiveram duas vitórias para cada lado. O último trabalho dele em um dérbi foi pelo Campeonato Brasileiro de 2012, com vitória corintiana por 2 a 1.

O Palmeiras é líder do Grupo B, com dez pontos e o Corinthians aparece em terceiro no Grupo C, com quatro. Na última rodada, o Palmeiras derrotou o Oeste fora de casa por 1 a 0, enquant o

Depois de quatro rodadas de testes e de revezamento nos times titulares, Palmeiras e Corinthians devem escalar a força máxima. Na equipe alviverde o destaque é a presença do volante Bruno Henrique, que renovou contrato nesta sexta-feira e recusou uma proposta para jogar na China. Pelo Corinthians, a novidade é o atacante Vagner Love, que pode fazer sua estreia.

Veja os últimos resultados do Palmeiras

30/01: Oeste 0 x 1 Palmeiras - Paulista

27/01: São Caetano 0 x 2 Palmeiras

23/01: Palmeiras 1 x 0 Botafogo - Paulista

20/01: Red Bull 1 x 1 Palmeiras - Paulista

Próximos jogos do Palmeiras

11/02 Bragantino (C) - Paulista

17/02 Ferroviária (F) - Paulista

23/02 Santos (C) - Paulista

02/03 Ituano (C) - Paulista

06/03 Junior-COL (F) - Libertadores

Veja os últimos resultados do Corinthians

30/01: Corinthians 0 x 2 Red Bull - Paulista

26/01: Corinthians 1 x 0 Ponte Preta - Paulista

23/01: Guarani 2 x 1 Corinthians - Paulista

20/01: Corinthians 1 x 1 São Caetano - Paulista

13/01: Corinthians 1 x 1 Santos - Amistoso

Próximos jogos do Corinthians

02/02 Palmeiras (F) - Paulista

07/02 Ferroviário-CE (F) - Copa do Brasil

10/02 Novorizontino (F) - Paulista

14/02 Racing-ARG (C) - Sul-Americana

17/02 São Paulo (C) - Paulista