Palmeiras x Corinthians terá técnicos estrangeiros pela primeira vez desde 1966

As atrações do Palmeiras x Corinthians desta quinta-feira, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Paulista estarão no banco de reservas. O dérbi paulista voltará a reunir técnicos estrangeiros depois de 56 anos. Os portugueses Abel Ferreira e Vitor Pereira são os comandantes do time alviverde e alvinegro, respectivamente.

A última vez que o dérbi opôs treinadores estrangeiros foi em 2 de outubro de 1966, quando o Corinthians do argentino Filpo Núñez derrotou por 1 a 0 o Palmeiras do paraguaio Fleitas Solich, em confronto válido pelo Campeonato Paulista daquele ano.

O primeiro encontro com treinadores não brasileiros no dérbi ocorreu há quase 100 anos. No dia 1º de dezembro de 1929, o Corinthians, treinado pelo italiano Virgilio Montarini, goleou por 4 a 1 o antigo Palestra Itália, comandado pelo húngaro Emeric Hirschel.

No total, os rivais se enfrentaram 12 vezes com comandantes provenientes de outros país, com vantagem para o Corinthians, que venceu sete destas partidas. O Palmeiras ganhou quatro jogos e houve um empate.

Abel Ferreira é o 23º técnico estrangeiro no comando do Palmeiras e o oitavo europeu. Vítor Pereira, por sua vez, aparece em 15º na lista de treinadores estrangeiros do Corinthians, sendo o sétimo comandante vindo da Europa.

O trabalho de Abel, de 43 anos, está em estágio avançado. Ele tem o time nas mãos e ostenta quatro títulos e quatro vices em 16 meses de Palmeiras. Já Vitor Pereira, 53 anos, chegou recentemente ao Brasil e tenta dar a sua cara ao Corinthians. Fará o terceiro jogo no comando alvinegro. No primeiro, perdeu para o São Paulo no clássico. Na sequência, viu sua equipe arrasar a Ponte Preta por 5 a 0.

Ficha técnica do último dérbi com técnicos estrangeiros:

CORINTHIANS 1 X 0 PALMEIRAS

CORINTHIANS - Marcial; Jair Marinho, Galhardo, Clóvis e Édson Cegonha; Dino Sani e Nair; Marcos, Flávio, Rivellino e Gilson Porto. Técnico : Filpo Núñes.

- Marcial; Jair Marinho, Galhardo, Clóvis e Édson Cegonha; Dino Sani e Nair; Marcos, Flávio, Rivellino e Gilson Porto. : Filpo Núñes. PALMEIRAS - Valdir; Djalma Santos, Djalma Dias, Minuca e Ferrari; Zequinha e Ademir da Guia; Dario, Servílio, Ademar Pantera e Rinaldo. Técnico: Fleitas Solich.

- Valdir; Djalma Santos, Djalma Dias, Minuca e Ferrari; Zequinha e Ademir da Guia; Dario, Servílio, Ademar Pantera e Rinaldo. Técnico: Fleitas Solich. GOL - Dino Sani, aos 23 minutos do primeiro tempo

- Dino Sani, aos 23 minutos do primeiro tempo ÁRBITRO - Armando Marques

- Armando Marques DATA - 2 de outubro de 1966

- 2 de outubro de 1966 LOCAL - Estádio do Pacaembu

Histórico de dérbis com técnicos estrangeiros:

2/10/1966 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras. Técnico SCCP: Filpo Nunez (Argentina); Técnico SEP: Fleitas Solich (Paraguai).

14/08/1949 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras. Técnico SCCP: Joreca (Portugal); Técnico SEP: Ventura Cambon (Uruguai).

14/5/1949 - Corinthians 4 x 3 Palmeiras. Técnico SCCP: Joreca (Portugal); Técnico SEP: Ventura Cambon (Uruguai).

09/01/1949 - Corinthians 3 x 2 Palmeiras. Técnico SCCP: Joreca (Portugal); Técnico SEP: Ventura Cambon (Uruguai).

26/12/1948 - Corinthians 2 x 1 Palmeiras. Técnico SEP: Felix Magno (Uruguai); Técnico SCCP: Joreca (Portugal)

22/09/1948 - Palmeiras 2 x 1 Corinthians. Técnico SEP: Felix Magno (Uruguai); Técnico SCCP: Joreca (Portugal)

05/09/1948 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras. Técnico SEP: Felix Magno (Uruguai); Técnico SCCP: Joreca (Portugal).

27/08/1944 - Corinthians 2 x 1 Palmeiras. Técnico SCCP: Joseph Tiger (Argentina); *O Palmeiras teve dois treinadores no comando da equipe nessa partida: Bianco Spartaco (Itália) e Ventura Cambon (Uruguai)

05/11/1933 - Palestra Itália 8 x 0 Corinthians. Técnico SEP: Humberto Cabelli (Uruguai). Técnico SCCP: Pedro Mazzulo (Uruguai)

07/05/1933 - Palestra Itália 5 x 1 Corinthians. Técnico SEP: Humberto Cabelli (Uruguai). Técnico SCCP: Pedro Mazzulo (Uruguai)

04/05/1930 - Palestra Itália 1 x 0 Corinthians. Técnico SEP: Marinetti (Hungria). Técnico: Virgilio Montarini (Itália)

01/12/1929 - Palestra Itália 1 x 4 Corinthians. Técnico SEP: Emeric Hirschel (Hungria). Técnico: Virgilio Montarini (Itália)