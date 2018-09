Palmeiras x Cruzeiro: horário, onde assistir e o que está em jogo

No domingo, no Pacaembu, às 11h da manhã, teremos uma repetição do jogo de quarta-feira. Depois de se enfrentarem no meio de semana pela Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro voltam a campo desta vez pelo Campeonato Brasileiro, ambos com uma preocupação em comum. Os dois clubes vão poupar os principais titulares para priorizar os compromissos do meio de semana, pela Copa Libertadores.

A partida terá transmissão somente no pay-per-view. O encontro tem uma expectativa diferente pela briga na última quarta-feira. O fim da partida pela semifinal, no Mineirão, marcou uma briga generalizada, com empurrões e até um soco do atacante cruzeirense Sassá no lateral Mayke. Nos últimos dias, os clubes tentaram acalmar o ambiente e esfriar o clima de briga.

As equipes vivem situação bem diferente no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está invicto há 11 rodadas e pode virar líder se bater o Cruzeiro e o São Paulo não derrotar o Botafogo, no Rio. Já a equipe mineira, com atenção voltada para outros torneios, tenta se aproximar do G-6 e sair de uma sequência ruim. Nas últimas cinco rodadas, foi apenas uma vitória.