Palmeiras x Cruzeiro: Onde assistir ao jogo, horário e escalações

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Os dois times fecham o primeiro turno do campeonato com ambições bem diferentes. O time paulista está em terceiro lugar e busca se manter entre as primeiras posições, enquanto a equipe mineira tenta fugir do risco de rebaixamento.

Palmeiras x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O Estado também vai fazer tempo real do jogo.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Gómez), Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Fabrício Bruno, Leo e Dodô; Henrique, Robinho; Marquinhos Gabriel, Thiago Neves, David; Fred.

O Palmeiras vem de duas vitórias seguidas no Brasileiro, conquistas depois da chegada do técnico Mano Menezes ao cargo. A equipe superou o Goiás por 2 a 1 no Serra Dourada, no sábado, e na última terça-feira aplicou 3 a 0 no Fluminense, no Allianz Parque. As novidades do time para a partida são as presenças de Weverton e Gómez, que retornaram de compromissos por suas seleções.

Já o Cruzeiro, vive uma crise. Eliminado da Copa do Brasil pelo Inter e goleado na última rodada pelo Grêmio por 4 a 1, a equipe do técnico Rogério Ceni foi alvo de protestos da torcida durante a semana e encara uma grave crise financeira. Em caso de vitória ou de empate em São Paulo, o clube evita terminar o primeiro turno nas quatro últimas posições.