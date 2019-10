Palmeiras x CSA: transmissão, escalações e horário

O Palmeiras recebe o CSA, nesta quinta-feira, no estádio do Pacaembu, às 19h15 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida reúne duas equipes que tiveram bons resultados recentes nas últimas partidas. A equipe alviverde acumula quatro vitórias consecutivas enquanto o time alagoano não perde acumula três compromissos sem perder e conseguiu sair da zona de rebaixamento.

O jogo entre Palmeiras e CSA terá transmissão pelo canal Premiere e acompanhamento em tempo real no Estado. A partida não será no Allianz Parque porque a arena estará reservada para receber o show da banda americana Bon Jovi.

Escalações de Palmeiras x CSA

Palmeiras: Weverton; Jean, Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano.

CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor, Jonatan Gómez e Apodi; Bustamante e Alecsandro.

O Palmeiras, do técnico Mano Menezes, ganhou nas últimas rodadas do Goiás, Fluminense, Cruzeiro e Fortaleza. A equipe se firmou na segunda posição e joga dentro de casa para garantir a quinta vitória seguida. O time conta com o retorno do atacante Dudu, que cumpriu suspensão, mas terá como desfalque o lateral-direito Marcos Rocha, que recebeu três cartões amarelos. Jean é quem deve atuar na posição. Na última rodada, o time alviverde derrotou o Fortaleza por 1 a 0, fora de casa, em jogo que também ficou marcado por confusão entre torcedores.

O CSA, dirigido por Argel Fucks, bateu a Chapecoense, empatou com o São Paulo no Morumbi e derrotou o Ceará na último domingo. A equipe saiu da zona de rebaixamento e agora sonha em manter a sequência positiva para se afastar das quatro últimas posições. No encontro do primeiro turno, em Maceió, houve empate por 1 a 1 com o Palmeiras.

FIQUE DE OLHO!

Por falar em Palmeiras, na terça-feira a torcedora Silvia Grecco e seu filho Nickollas foram premiados e emocionaram o mundo durante a premiação dos melhores do mundo, evento organizado pela Fifa. O Estado conversou com ela.