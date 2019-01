Palmeiras x Figueirense: onde assistir ao jogo pelas oitavas da Copinha

Palmeiras e Figueirense se enfrentam para saber quem avancará para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo acontece às 21h45, na Arena Capivari, e quem vencer, vai encarar na próxima fase o ganhador do duelo entre Botafogo x Guarani. Veja todos os confrontos das oitavas da Copinha.

Palmeiras x Figueirense terá transmissão da SporTV e da ESPN Brasil, além de acompanhamento em tempo real do Estado. Na terceira fase, as duas equipes não tiveram grandes dificuldades. O Palmeiras derrotou o Galvez, do Acre, por 3 a 0, em duelo que ficou marcado pelo fato do time paulista ter ajudado os acreanos a voltarem para casa.

O Figueirense despachou o Trindade por 4 a 1, em Jaguariúna, e já havia chamado atenção de todos quando surpreendeu e derrotou o atual campeão da competição, Flamengo, por 1 a 0, na segunda fase.