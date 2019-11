Onde assistir Palmeiras x Flamengo pela final do Brasileiro Sub-20

Palmeiras e Flamengo se destacam também nas categorias de base. Nesta quinta-feira, palmeirenses e flamenguistas se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será realizada no estádio do Pacaembu, em São Paulo, e o torcedor pode assistir ao jogo na TV.

Assistir Palmeiras x Flamengo ao vivo na TV

O clássico terá transmissão pelo canal SporTV para todo o Brasil.

Palmeiras x Flamengo: transmissão online

O torcedor também pode assistir online ao jogo pelo aplicativo SporTV Play.

Informações das equipes

O jogo da volta está marcado para domingo, às 14h (horário de Brasília), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. Na semifinal, Palmeiras e Flamengo passaram por rivais. O time alviverde eliminou o Vasco com empate por 1 a 1 em casa e vitória por 1 a 0 fora. Já o Fla derrotou o Corinthians por 2 a 1, em São Paulo, e depois empatou por 0 a 0 em Cariacica.

Palmeiras e Flamengo se enfrentaram na primeira fase, quando terminaram em terceiro e quarto, respectivamente, na classificação final. No dia 22 de setembro, a equipe alviverde derrotou a rubro-negra por 1 a 0, em jogo disputado na cidade de Diadema.