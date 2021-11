Embalado, Palmeiras visita o Fluminense para seguir como melhor visitante do Brasileirão

Em grande fase, o Palmeiras vai em busca da sétima vitória consecutiva, contra o Fluminense, neste domingo, às 18h15, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe também quer se manter como o melhor visitante da competição. Foram oito vitórias, dois empates e cinco derrotas.

O time do técnico Abel Ferreira tem crescido de rendimento em campo e está na contagem regressiva para a final da Copa Libertadores, contra o Flamengo, no próximo dia 27.

O bom desempenho ofensivo do Palmeiras - segundo ataque mais goleador do Brasileiro, com 51 gols - também é fruto da ótima fase do meia Raphael Veiga, que marcou cinco vezes nas últimas seis partidas. Abel Ferreira poderá contar com as voltas do volante Felipe Melo, poupado na última rodada, e do lateral esquerdo Jorge, recuperado de lesão, que treinaram normalmente nos últimos dias.

Do outro lado do confronto, o Fluminense não vive bom momento. A equipe carioca foi derrotada pelo Grêmio por 1 a 0 na última rodada e perdeu três dos últimos quatro jogos. O time coleciona desempenhos oscilantes ao longo da competição, e o técnico Marcão ainda busca a formação ideal para o time.

Para a partida, o treinador terá a volta do meia-atacante Gabriel Teixeira, mas não vai contar com o atacante Luiz Henrique, com dores musculares, e o zagueiro Nino, suspenso. Luccas Claro e Manoel disputam a vaga do campeão olímpico.

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 58 pontos, dez a menos que o Atlético-MG. Já o Fluminense ocupa a oitava colocação, com 42 pontos, e quer seguir na briga por uma vaga na Libertadores.

FLUMINENSE X PALMEIRAS

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Calegari, David Braz, Luccas Claro (Manoel), Marlon; André, Martinelli, Yago, Cazares, John Kennedy; Fred (Abel Hernández). Técnico: Marcão.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Luan, Kuscevic e Victor Luis (Jorge); Danilo (Felipe Melo), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN)

HORÁRIO - 18h15

LOCAL - Maracanã

TV - Premiere FC