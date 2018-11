Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo do líder

O Palmeiras recebe nesta quarta-feira o Fluminense, no Allianz Parque, às 21h45, com a expectativa de se aproximar do título do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde está invicta há 18 rodadas e já iniciou a contagem regressiva para confimar a conquista. Em caso de vitória sobre o time carioca, de novo resultado positivo e com uma combinação de resultados favorável, a taça pode estar garantida já no domingo.

Palmeiras x Fluminense terá transmissão da TV Globo para todo o Brasil (menos São Paulo, que poderá acompanhar a partida pelo Premiere) e minuto a minuto no Estado. O Palmeiras terá como ausência o meia Moisés, com lesão no tornozelo. Para ser campeão no domingo, a equipe precisa que nas duas próximas rodadas ganhe seus compromissos e os concorrentes diretos, Inter e Flamengo, não ganhem nenhum dos jogos.

O Fluminense, do técnico Marcelo Oliveira, tem como desfalques o zagueiro Gum e o lateral-direito Léo, ambos lesionados. O time tem 41 pontos e precisa da vitória para afastar a ameaça do rebaixamento. O clube carioca também disputa neste mês a semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-PR. A partida de volta será no dia 28.

Escalações de Palmeiras x Fluminense

Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Goméz e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Dudu, Willian e Borja.

Fluminense: Júlo César; Igor Julião, Digão, Paulo Ricardo, Frazan e Ayrton Lucas; Richard, Jadson, Sornoza; Everaldo e Luciano.

Veja a rodada completa da Série A:

Quarta-feira

19h30: Vasco x Atlético-PR

21h: Paraná x Atlético-MG

21h: Bahia x Ceará

21h45: Cruzeiro x Corinthians

21h45: Sport x Vitória

21h45: Palmeiras x Fluminense

Quinta-feira

17h: Chapecoense x Botafogo

17h: Flamengo x Santos

19h: São Paulo x Grêmio

21h: Internacional x América-MG