Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão 

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela primeira rodada do Brasileirão 2019.

Onde assistir Palmeiras x Fortaleza?

O jogo terá transmissão no canal fechado TNT e acompanhamento em tempo real no Estadão. Como os dois clubes assinaram contrato para exibição de jogos em TV fechada com a mesma empresa, a Turner, os torcedores também poderão acompanhar a partida em aplicativos como o EI Plus e o oficial do Palmeiras.

A partida marca a estreia de dois campeões nacionais de 2018, com o clube alviverde como o atual vencedor da Série A e o time nordestino, por sua vez, no papel de ganhador no ano passado da Série B do Brasileiro.

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro depois de ter vencido o Melgar, na última quinta-feira, pela Copa Libertadores. Mesmo fora de casa, no Peru, o time do técnico Luiz Felipe Scolari mostrou força, goleou por 4 a 0 e garantiu classificação à próxima fase. Além disso, mostrou boa atuação e adquiriu confiança para o início da competição nacional.

Já o Fortaleza teve a semana livre para treinar. Depois de no domingo ter conquistado o Campeonato Cearense, o clube comemorou também a permanência do técnico Rogério Ceni. O ex-goleiro recusou a possibilidade de ser contratado pelo Atlético-MG e seguirá na equipe para a disputa do Brasileiro.