Palmeiras x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O Palmeiras recebe às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira o Godoy Cruz, da Argentina, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Depois de empatarem por 2 a 2 o jogo de ida, na semana passada, em Mendoza, as equipes definem quem vai se classificar para as quartas de final e pegar o vencedor do confronto entre Grêmio e Libertad, do Paraguai.

Palmeiras x Godoy Cruz terá transmissão pelo canal Fox Sports e acompanhamento em tempo real no Estado.

Para se classificar, o time do técnico Luiz Felipe Scolari precisa de uma vitória simples ou de um empate por 0 a 0 ou 1 a 1. Em caso de um novo placar de 2 a 2, a definição será nos pênaltis. Os argentinos têm de vencer ou conseguir um empate por três gols ou mais para se classificar.

O Palmeiras vive momento ruim na temporada, ao acumular cinco partidas seguidas sem vencer. A equipe poupou titular no último sábado e empatou por 1 a 1 com o Vasco, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida houve protesto de alguns torcedores e parte do elenco, assim como o próprio técnico Felipão, admitiram a necessidade de reagir.

O Godoy Cruz também poupou os titulares no fim de semana. No sábado a equipe jogou em Buenos Aires contra o San Lorenzo, pelo Campeonato Argentino, e perdeu por 3 a 2 de virada. O elenco argentino jamais passou das oitavas de final da Copa Libertadores e contra o Palmeiras, tentará surpreender e fazer história.