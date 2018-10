Palmeiras x Grêmio: horários, onde assistir e o que está em jogo

Palmeiras x Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio do Pacaembu, em partida que conta com ares de decisão, já que um resultado positivo do alviverde pode fazer a equipe disparar na liderança do Brasileirão. Caso os gaúchos levem a melhor, a classificação pode ficar ainda mais embolada.

Palmeiras x Grêmio será televisionado pelo Pay-per-view para todo o Brasil, menos o Rio Grande do Sul, que poderá acompanhar a partida pela TV Globo. A partida também terá transmissão em tempo real do Estado. O time comandado por Luiz Felipe Scolari inicia a rodada como líder, com 56 pontos. Já os gremistas aparecem em quinto, com 51.

Escalação do Inter

Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Bressan e Juninho Capixaba; Maicon, Cícero, Marinho, Luan e Alisson; Jael. Técnico: Odair Hellmann

Escalação do Palmeiras

Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos (Lucas Lima), Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari.