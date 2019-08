Palmeiras x Grêmio: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Será conhecido nesta terça-feira o primeiro time classificado para a semifinal da Copa Libertadores. Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar no estádio do Pacaembu, em São Paulo, às 21h30 (horário de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da competição. O time alviverde venceu o primeiro confronto por 1 a 0.

Palmeiras x Grêmio terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

LEIA TAMBÉM > Tabela da Libertadores

O time comandado por Luiz Felipe Scolari entra em campo precisando apenas de um empate. Caso o jogo termine com vitória do Grêmio por 1 a 0, a decisão irá para os pênaltis. Se o time gaúcho vencer por dois ou mais gols de diferença ou por um gol, desde que marque mais de uma vez (2 x 1 ou 3 x 2, por exemplo), é ele quem está classificado para a semifinal e irá enfrentar o classificado de Inter e Flamengo, que jogarão na quarta-feira.

O Palmeiras chega ao jogo mais descansado, já que não atuou no último final de semana. A partida contra o Fluminense foi adiada, em razão da proximidade dos jogos com torneios continentais. A equipe alviverde celebrou nesta segunda-feira 150 anos de sua criação.

Já o Grêmio chega em um ritmo mais intenso. No último sábado, a equipe de Renato Gaúcho, com reservas, derrotou o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena do Grêmio.