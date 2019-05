Palmeiras x Inter: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras recebe o Internacional neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão.

Onde assistir Palmeiras e Inter?

A partida terá transmissão pela TV no canal TNT, assim como pelos aplicativos EI Plus e TV Palmeiras Play, que é restrito a sócios torcedores do clube. O Estadão também faz minuto a minuto do jogo. A partida passará apenas nesses canais porque as duas equipes fecharam contrato para transmissão do Brasileiro em TV fechada com a empresa americana Turner.

As duas equipes se enfrentam antes de terem compromissos contra times argentinos pela Copa Libertadores no meio de semana: o clube gaúcho vai enfrentar o River Plate em Buenos Aires enquanto o time alviverde enfrenta o San Lorenzo, em São Paulo.

O Palmeiras, time do técnico Luiz Felipe Scolari, deve ter o retorno dos titulares. Os principais jogadores ganharam descanso e não enfrentaram na quarta-feira o CSA, em Maceió. O jogo terminou empatado em 1 a 1. A tendência é a equipe alviverde escalar tanto no sábado como na quarta, diante do San Lorenzo, uma formação parecida.

Já o Inter, do técnico Odair Hellmann, vem de vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Beira-Rio, na última quarta-feira. Como o clube gaúcho já está classificado na Copa Libertadores e, inclusive, com o primeiro lugar do grupo garantido, a tendência é a escalação contra o Palmeiras apresentar somente alguns jogadores poupados.