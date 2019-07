Palmeiras x Inter: transmissão e horário do jogo pela Copa do Brasil

De volta aos jogos oficiais, Palmeiras e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir Palmeiras x Inter?

O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para São Paulo e Rio Grande do Sul), pelo SporTV e pelo Premiere. Os canais também passarão o jogo online através de seus sites e aplicativos. O Estado fará tempo real do confronto.

O classificado do duelo entre Palmeiras x Inter vai enfrentar na próxima fase quem passar de Cruzeiro x Atlético. O jogo de volta entre palmeirenses e colorados acontecerá na próxima quarta-feira, no mesmo horário, no Beira-Rio.

Nas oitavas de final, o Palmeiras despachou o Sampaio Corrêa com duas vitórias. Fez 1 a 0 fora de casa e 2 a 0 em casa. Líder do Brasileirão, com 25 pontos, o time comandado por Luiz Felipe Scolari fez um amistoso contra o Guarani, durante a paralisação das competições para a Copa América, e perdeu por 2 a 1.

Já o Internacional eliminou o Paysandu nas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, venceu por 3 a 1, em Porto Alegre, e no jogo da volta, derrotou novamente os paraenses, por 1 a 0. No Brasileiro, o Colorado é o quarto colocado, com 16 pontos.