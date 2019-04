Palmeiras x Junior Barranquila: onde assistir ao vivo ao jogo

Palmeiras e Junior Barranquilla se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Os dois foram adversários na estreia do torneio, na Colômbia, mês passado, quando a equipe paulista ganhou por 2 a 0, gols de Gustavo Scarpa e Marcos Rocha.

Palmeiras x Junior Barranquilla terá transmissão ao vivo da TV Globo (para São Paulo), pelo SporTV e acompanhamento em tempo real pelo Estado .

A partida para o clube alviverde tem a importância de ser uma chance de recuperação depois de no último domingo ter sido eliminado na semifinal do Campeonato Paulista diante do São Paulo, nos pênaltis, também no Allianz Parque.

O Palmeiras vem de resultado ruim na Libertadores. Na última semana o time perdeu por 1 a 0 para o San Lorenzo, na Argentina, e perdeu a liderança no grupo para o adversário. A equipe do técnico Luiz Felipe Scolari conta, portanto, com a vitória diante do adversário colombiano para não se complicar na classificação do grupo F da competição.

O Junior Barranquilla vive momento complicado e desesperador na Libertadores. A equipe perdeu as três primeiras partidas, a última delas para o Melgar, no Peru, por 1 a 0. Os colombianos precisam ganhar do Palmeiras para continuarem com chances de classificação. Se perder, o clube estará eliminado.